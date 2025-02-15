美晶片補助恐生變

台積電股價挫2.7% 環球晶圓：或審視投資 即使美國副總統萬斯日前強調，現屆政府確保會以美國設計和製造的晶片打造最強的人工智能（AI）系統，其「老闆」特朗普重新上台後全速廢除拜登多項政策下，連誘哄各地頂尖半導體公司燒錢赴美設廠、促進晶片國產化的《晶片法案》也成開刀對象。消息指，白宮不滿法案一些條款，準備重新談判，可能押後發放相關補助。連同特朗普威脅從台灣奪回半導體的生意下，台積電股價昨挫2.75%。

傳不滿廠商在外大舉擴產 據了解，華府不滿的條款包括要求晶片公司建廠須聘用有參與工會的建築工人，並要為員工提供託兒服務。然而，這些尚算事小，特朗普方面尤為不滿一些廠商接受補助後仍在美國以外大舉擴張產能，如英特爾（Intel）去年10月斥3億美元在內地投資一家封測廠。

特朗普1.0時代已拍板在亞利桑那州設廠的台積電，拒評原定為66億美元的補貼會否生變，僅說新政府上台前已有15億美元落袋。

正於德州和密蘇里州設廠的台灣晶圓供應商環球晶圓透露，早前接獲《晶片法案》計劃辦公室通知，一些條款與特朗普的行政命令有出入，所有撥款協議正在重新檢視。董事長徐秀蘭稱，補助暫未有變，否則會重新審視在美投資，但認為集團在美國建設的廠房切合特朗普的戰略。

半導體產業協會（SIA）稱，華府必須確保《晶片法案》下設廠與研發補助的發放不受中斷，SIA準備好與同樣主張「關稅致富」的候任商務部長盧特尼克和特班子其他成員商討精簡補助計劃要求，以實現強化美國晶片技術領先優勢的共同目標。

頓成箭靶的台灣當局則表示會全面盤點台美貿易合作的機會，同時審慎應對特朗普對台灣半導體產業的關切，增強雙方溝通、攜手開發AI與先進半導體等技術，並會加碼台企增加對美投資的輔導與鼓勵，推動台灣產業的全球布局與壯大。

應材強調採用新電晶體架構「GAAFET」的尖端製程投入量產，可讓公司的可接觸市場擴大逾15%，奈何上季最大收入來源仍為中國內地（31.3%），並指中國晶片廠訂單急增的情況不再。

台積電股價走勢