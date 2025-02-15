Airbnb上季轉賺40億勝預期

國際旅遊需求強勁，帶動美國上市的民宿租住平台Airbnb錄得季度佳績。集團公布，截至2024年12月底止第四季淨利潤4.61億美元（約39.95億港元），較2023年同期虧損3.49億美元轉虧為盈。期內，經調整後每股盈利錄得0.73美元，預期為0.59美元；收入24.8億美元，按年升11.81%，預期為24.3億美元。該股周五在美股早段曾升13.86%，報160.59美元。

集團指出，上季經調整後核心利潤為7.65億美元，按年升4%，優於預期的6.535億美元；訂房數量按年升12%至1.11億晚，優於預期的1.087億晚，訂房涉及金額176億美元，優於預期的172億美元。期內，各地區收入增長均回升，以亞太地區及拉丁美洲為首。

本次財報集團介紹新產品「Co-Host」，並宣布加州野火期間提供災民住宿服務，本季亦以8.38億美元回購普通股。

去年全年預訂日數與體驗量超過4.9倍，訂單成交總額（GBV）近820億美元，自上市以來，營收與GBV增長3倍，增長速度超於同業。集團預計，今年第一季收入介乎22.3億至22.7億美元，按年增長4至6%，增長放緩主要是受強美元等因素影響。撇除強美元匯率等因素影響，Airbnb預計收入按年增長10至12%。

聯席創始人傳加入DOGE 另美媒引述消息指，Airbnb的聯席創始人Joe Gebbia，將加入由美國富豪馬斯克率領的政府效率部（DOGE），並指Gebbia將於短期內開始工作，但未有提及其將擔任的角色或職位。Gebbia為美國電動車生產商特斯拉的董事，以及馬斯克的親密朋友。