Coinbase去季盈利飆3.7倍

受惠特朗普當選美國總統引發的加密貨幣浪潮，國際加密貨幣交易平台Coinbase上季按年多賺3.7倍，至12.9億美元，經調整後每股盈利4.68美元，遠勝市場預期的1.81美元。截至2月11日的本季交易業務收入已超過7.5億美元。

期內，該企收入22.7億美元，按年升1.3倍，亦好過市場預期的18.7億美元；上季交易收入佔比達68%，主要由散戶交易者貢獻。公司正在努力實現收入多元化，如訂閱和服務業務等。

該企財務總監Alesia Haas指，當市況波動加劇，散戶的交易活躍，亦是上季散戶業務增長動力。至於今季，留意到機構和散戶業務均出現增長，惟難言日後的走勢，相信在增加資產多元化、改善交易體驗、提高平台穩定性多項完善措施下，有助支持業務發展。

SEC暫停幣安訴訟案 隨着美國對虛擬資產的態度改變，美國證券交易委員會（SEC）新成立的特別工作組，專門審查加密貨幣監管，並由支持加密貨幣的共和黨委員Hester Peirce帶領，因應工作小組審查或潛在影響對全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的民事訴訟案，SEC及幣安要求暫停有關訴訟案60天。

市場預期，SEC與幣安的動作或會為其他正在面臨監管挑戰的加密貨幣公司提供參考，像是瑞波（Ripple）、Coinbase、Kraken等同業，也有機會遞交類似的聯合暫停動議，嘗試利用這段時間與SEC重新談判。