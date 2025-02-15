IEA再削今年石油過剩量預測
國際能源總署（IEA）再度下調今年全球石油過剩量的預期，主因美國對俄羅斯和伊朗的制裁未見放寬。根據其最新月度報告，預計2025年的石油過剩量將達每日45萬桶，相較兩個月前預測減少約50%。報告又認為，中國對公路和航空運輸燃料油需求已過高峰，中期將加速下降。
內地燃料需求或加速下降
報告內解釋，2024年內地的汽油、柴油和航煤消費量略有下降，去年中國這3種燃料油的合計消費量為每日810萬桶，比2021年低20萬桶，僅略高於2019年的水平。「這強烈顯示該國的燃料油消耗已經達到平台期，甚至可能已過峰值。」部分原因是內地建築業下滑和消費者支出疲軟，減少中國的燃料需求，電動汽車的普及也造成影響。燃料需求下降可能會在中期加速，這將足以使中國石油需求總量在10年內趨於平穩。
中國向來是石油需求大國，除了因為人口多之外，也因為世界工廠角色需要能源推動生產。近日，中國石油(00857)全資子公司中石油（北京）商業儲備油有限公司，在北京成立，法定代表人為黃阜生，註冊資本約42.1億元人民幣，經營範圍含石油製品銷售、特種設備出租、工程技術服務、土地整治服務、規劃設計管理、非居住房地產等。
油價彈 金價漲勢料受限
主要大宗商品價格昨日上升，紐約期油和布蘭特期油昨日分別曾漲0.45%和0.49%，每桶曾報71.61美元和75.39美元。
現貨金昨日亦曾上升0.21%至每安士2,934.5美元。DWS集團報告認為，未來12個月內，金價進一步上漲的空間可能受限。除非西方投資者大幅增持黃金ETF，或地緣政治衝突進一步加劇，否則金價難以顯著上漲。
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