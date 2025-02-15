比亞迪股價再破頂 傳前年購巴西鋰礦
中國電動車龍頭企業比亞迪股份(01211)股價昨日再創歷史新高，見366.4元，收報364.2元，升25.2元或7.43%，本周累計升幅逾一成。消息指，比亞迪於2023年底在巴西買下「鋰谷」地塊的採礦權，是該公司迄今為止，在西半球開採戰略礦產方面邁出的最具體一步。
外媒引述公開紀錄顯示，比亞迪子公司Exploracao Mineral do Brasil在2023年底收購了巴西鋰資源豐富地區兩個地塊的礦產權，從而進入其最大海外市場的採礦業務，惟交易一直未受關注。
滙豐環球研究指出，現時20萬元人民幣以下車款佔比亞迪銷售約80%，預期新配置有助推動內地銷情，故上調比亞迪今年汽車銷售預測，由520萬部調高至540萬部，並上調2025及2026年度盈利預測2%，目標價亦上調至389元，評級維持「買入」。
小米SU7 Ultra達賽車圈速
其他車企消息，小米集團(01810)旗下小汽車昨日在微博公布，小米SU7 Ultra量產車以2分9秒944創紀錄的圈速，刷新上海國際賽車場官方認證圈速紀錄，成為該賽道的「最速量產車」。小米表示，SU7 Ultra的設計初衷是打造屬於這個時代的「新豪車」，目標是「性能比肩保時捷，科技緊追特斯拉，豪華媲美BBA」，為要成為設計豪華、科技豪華、運動豪華，都做到極高水準的開創之作。
華為智界R7月交付再破萬
華為常務董事余承東亦在微博發聲指「好產品不怕對比」，施下鴻蒙智行智界R7大定突破70,000輛，並且連續3個月交付破萬輛，而智界的爆發還在後面。該企將於下周四舉行尊界技術發布會，新車「尊界800」將亮相。
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