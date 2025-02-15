比亞迪股價再破頂 傳前年購巴西鋰礦

外媒引述公開紀錄顯示，比亞迪子公司Exploracao Mineral do Brasil在2023年底收購了巴西鋰資源豐富地區兩個地塊的礦產權，從而進入其最大海外市場的採礦業務，惟交易一直未受關注。

滙豐環球研究指出，現時20萬元人民幣以下車款佔比亞迪銷售約80%，預期新配置有助推動內地銷情，故上調比亞迪今年汽車銷售預測，由520萬部調高至540萬部，並上調2025及2026年度盈利預測2%，目標價亦上調至389元，評級維持「買入」。

華為智界R7月交付再破萬 華為常務董事余承東亦在微博發聲指「好產品不怕對比」，施下鴻蒙智行智界R7大定突破70,000輛，並且連續3個月交付破萬輛，而智界的爆發還在後面。該企將於下周四舉行尊界技術發布會，新車「尊界800」將亮相。