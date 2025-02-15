內地上月新貸社融齊破頂

滬深300連漲兩周 人民幣半月新高 資金對中國資產「刮目相看」下，滬深300指數昨反彈0.87%，再創今年收市新高，連升兩周，人民幣匯價亦升至兩周高位。收市後，中國人民銀行公布勝預期兼破紀錄的1月份新增社會融資規模和新增人民幣貸款，可是在強勁的「開門紅」底下，也能見到消費力尚待改進的信號。

深圳股市昨日顯著跑贏上海，滬綜指僅升0.43%，深成指及深圳創業板指數分別升1.16%及1.8%，兩市總成交維持在約1.7萬億元（人民幣‧下同）。

在岸人民幣昨收報7.2654兌每美元，升273點子，為半個月新高；離岸價則高見7.2557。渣打中國宏觀策略部主管劉潔分析，現時內地銀行間流動性偏緊是人民幣企穩的一大因素，況且中美可能進行貿易談判使當局有動機「維穩」，但說到底始終要加碼「放水」。

政府債券淨增量仍飆1.3倍 上月內地金融數據頗有驚喜，新增人民幣貸款達5.13萬億元，按年升4.26%，新增社會融資規模達7.06萬億元，按年升9.06%；由於1月份傳統上是銀行放貸的高峰，所以政府債券淨增量在社融的戲碼暫時有所淡出，但也按年激增1.35倍至6,933億元。

企業新增人民幣貸款按年升23.83%至4.78萬億元，中長期按年僅升4.53%至3.46萬億元，但總算扭轉去年挫逾25%的頹勢。人行稍早前先發表金融機構貸款投向報告，指去年12月底，工業中長期貸款按年升12.6%，基礎設施相關中長期貸款亦按年升8.9%，人民幣房地產開發貸款也按年升3.2%。

M1僅微升 居民新貸縮54% 本次金融數據報告的焦點在於狹義貨幣（M1）統計範圍之修改正式生效——加入個人活期存款、支付寶和微信支付等「非銀行支付機構客戶準備金」，亦即百姓的「現錢」，並附上使用新口徑的2024年各月M1數據。

然而，即使農曆新年大家都要提取更多錢派利是、辦年貨之類，M1按年增速僅0.4%，比去年同期的3.3%顯著為低，亦不及去年12月的1.2%，加上廣義貨幣（M2）按年增幅回落至7%，兩者相減的「剪刀差」再度擴大至負6.6個百分點。同樣惹議的是，居民新增人民幣貸款突然按年縮逾54%，短貸由正轉負，上會（樓按）為主的中長貸亦按年減少逾21%。

中信証券首席經濟學家明明分析，即使居民「春節取現」等特殊因素，現時企業生產與居民消費活性的復甦勢頭可能依然偏弱，開年經濟景氣情況還需觀察。招聯首席研究員董希淼表示，上月金融數據較好與新年提早有關，宜關注有效信貸需求的持續性。

另外，國家外匯管理局昨日公布，上季反映外商直接投資（FDI）的「直接投資負債」由負轉正，錄175億美元，扭轉此前兩季為負的頹勢；全年「埋單」，經常帳順差大增近六成至4,220億美元，主要是貨物順差飆至7,679億美元所致。該局表示，去年來華股權直接投資中，新增資本流入908億美元，末季流入規模明顯增長，相信國際收支有望保持基本平衡。