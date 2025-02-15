3大利好 友邦炒高3.3%

該行又稱，買家預期友邦公布新回購計劃規模介乎10億至30億美元，按友邦優化資本管理計劃，總股東回報基於淨自由盈餘生成額（NFSG）75%及超額資本回饋；股東資本比率截至去年中為262%，估計每回購10億美元，將減少有關比率6.5個百分點。該行予友邦「買入」評級，目標價91元。

去年第三季，富衛專屬代理人渠道新業務年度化保費按年升97%；銀行保險渠道新業務年度化保費按年升1.24倍，新業務首年保費按年升51%；經紀渠道新業務年度化保費按年升60%，首年保費按年升1.13倍；網上及直銷平台新業務年度化保費按年升76%。

另外，富衛個人壽險新業務躉繳保費收入再蟬聯全港第一，去年首3季按年升46%，遠較同業平均跌1%為佳。本地客戶購買富衛產品的相關新業務年度化保費按年增62%；至於包括內地訪客的離岸客戶購買富衛產品相關新業務年度化保費，亦增長43%。