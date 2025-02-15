家辦公司昇世擬拓IPO業務

以聯合家族辦公室（MFO）為主要業務的昇世集團，其行政主席陳學彬表示，香港資本市場由去年第四季起好轉，去年集團在高淨值客戶市場（投資額最少300萬美元）以外，另開拓大眾富裕人士市場（投資額最少50萬美元）的家族辦公室市場。香港業務去年收支平衡，他預期集團在香港、新加坡、杜拜的業務今年亦會錄得盈利。

他表示，集團在2022年起，在上述3地同時開展業務，由3名員工開始發展至今約400人。資產管理規模（AUM）翻了一番，當中新加坡佔一半以上，香港亦大約佔20%。合作的金融中介超過200名。今年將會再招聘200到300名員工，開辦資本業務，並會申請6號牌（機構融資諮詢牌照），開拓首次公開招股（IPO）相關業務。

另他指，目前香港、新加坡、杜拜3地政策，以杜拜對家族辦公室最友善。香港對單一家族辦公室（SFO）的稅務優惠較為優厚，對MFO優惠較少。惟他明白香港條例是要保護多數投資者，「因SFO輸錢都是單一家族的事情，MFO則涉及較多投資者的錢」。

讚港投資移民政策較清楚 同系公司香港昇世御享首席執行官張頔表示，雖然歐美多間投資銀行裁員，但亞洲區家族辦公室業務卻很興旺，尤其接待內地客人在疫情後發展蓬勃，並且近年資金有從新加坡回流香港之勢。她認為，這得力於香港投資移民政策相較其他地方透明和清楚，「例如住滿7年便可取得香港永久居民身份證」。而今年招聘的200至300人，目標是擁有投資銀行資歷的人士。

另外，昇世集團宣布，陳敬維由即日起晉升為區域首席投資官，將負責監管集團大眾富裕WRISE Prestige昇世匯盈（香港）客戶群的所有投資策略部署及相關活動等。