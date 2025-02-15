證監預告再批虛產牌 將推發展路線圖

香港證監會至今就虛擬資產交易平台（VATP）批出9個牌照，行政總裁梁鳳儀預告，月內會再有平台獲發牌照，並將制訂虛擬資產發展路線圖，期望不久將來會公布。另外，該會成立的虛擬資產諮詢小組昨日首開會議，將為其制訂監管政策提供意見，以進一步促進可持續和具韌性的虛擬資產生態系統發展。

該小組由證監會中介機構部執行董事葉志衡擔任主席，成員包括所有持牌虛擬資產交易平台，並由其高級管理層擔任代表。梁鳳儀提到，小組主要收集持牌平台對往後發展意見，包括市場准入調整、現行政策有否拆牆鬆綁的地方，坦言現時平台的交易流動性有進步空間，會考慮是否引入更多產品及服務，以提升市場競爭力。

就新股孖展融資審查券商 確保市場秩序方面，梁稱，注意到近期部分新股的超購倍數與實際需求脫軌，正對8家活躍於孖展認購的券商進行主題審查，密切監察券商有否做好孖展融資風險管控工作；同時提醒，部分大額超購新股上市初期已「潛水」，現時超購倍數的「含金量」不如從前，提醒投資者應以審慎態度行事，切勿一窩蜂認購，須留意風險。

梁又指，一直就國債期貨與內地監管機構緊密接觸，技術上已準備好，惟仍有部分環節需要探討，也要等待時機，特別是現時國際市場波動，希望不用等太久。另外，目標今年能將人民幣櫃台納入港股通，但當中涉及許多系統調整、雙方接入等問題，亦需要進行市場測試，有好消息會公布。