滙控傳下周裁員 亞洲投行率先開刀

事實上，自去年9月艾橋智上任行政總裁以來，該行提出了多項精簡架構措施，正在全面整頓在歐美市場的交易和企業諮詢活動，以提高回報率，將重心進一步放在亞洲。他並強調，全球重組最主要目的是提升效率，並非為分拆作準備，亦與地緣政治因素無關，將以一種「深思熟慮的方式」完成；又指未來一段時間無可避免會有高層流失，但集團不會為裁員數量定下目標。

有指滙控旗下市場部門已經進行裁員，但整個投行部門的更廣泛裁員，最快將會於下周一開始，本輪裁員可能要持續數周至數月，將以消除重複工作或簡化營運為主。

全年稅前利潤料2542億 外媒引述滙控發言人指，正如去年10月宣布，集團專注於在具有明顯競爭優勢和增長機會最大的領域，加強領先地位和提升市場佔有率。

綜合各大券商對滙控去年度的業績預估，料滙控列帳基準除稅前利潤介乎313億至326億美元（約2,441.4億至2,542.8億港元），按年增3.4至7.4%；每股普通股股息介乎0.83至0.89美元，按年升36至45%；預計今年股份回購金額介乎80億至110億美元。市場並關注滙控管理層發布的策略指引，當中包括在資本分配（如股份回購金額及派息）、亞洲財富管理收入及優化成本的槓桿、開展重組全球業務工作進展等。

其中，美銀、高盛及花旗均予滙控「買入」評級，目標價分別為93.05元、93元及89.8元；摩根大通予「增持」評級，目標價90元；中金予「跑贏行業」評級，目標價87.3元。滙控股價昨日收報84.5元，逆市跌0.41%。