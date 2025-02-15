馬雲等內地科企巨頭傳獲政府召見

提起馬雲，他近日也不斷現身公開露面，一改早年因講錯話而得罪中央的情況。繼日前他在阿里巴巴杭州園區出現後，周四又被網友拍到現身湖南長沙盒馬店，並在一些檔口駐足，還與門店員工合照。

DeepSeek國產化測評 為支持數碼與智能產業發展，內媒引述消息報道，指國資委正在籌備組建一家新央企，名為「國家數據集團」。該集團將承擔起整合、營運和開發「國家級數據資源」的重任，涵蓋能源、交通、金融、醫療、工業等多個關鍵領域，推動數據資源的跨行業、跨區域流動與共享。一名接近上述新央企籌備的人士則表示，上述舉動旨在進一步整合和優化全國數據資源，推動數據要素的高效配置與深度應用。

另中國信通院最新宣布，正式啟動DeepSeek國產化適配測評工作，旨在為DeepSeek系列模型在各種硬件和場景下的適配部署提供有價值的參考。測評工作主要包含兩方面，一是評估模型在硬件晶片、計算設備、智算集群等軟硬件系統中的適配效果；二是考察模型在軟硬件系統適配過程中軟件棧及工具的易用性，以及開發部署的成本。