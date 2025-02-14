美經濟充滿不穩 資金東來豈無因

美國上月通脹數據高於預期，聯儲局主席鮑威爾隨即開腔指，通脹尚未達標故不急於行動，意味今年的減息時間表又再延後，早前公開表示美國利率太高的總統特朗普亦未見再作出回應。事實上，特朗普既要對外發動貿易戰，對內又要大力整治政府體系，經濟充滿不穩定因素，部分資金開始改變策略，東來亞洲尋求機遇，豈非無因？

隨着特朗普2.0時代開啟，上任還未滿月，即發動全球貿易戰，向各主要貿易夥伴加徵關稅，不少仍在討價還價中。特朗普此舉是要逼美國企業回流美國，要做美國人生意的外資企業得來美國投資設廠。問題是，這些年美國製造業空心化，不少商品都要靠進口，單看最近美國郵政草率停收中港包裹，才發現變相自斷各項物資下，急急自打嘴巴恢復相關服務。可以預期，如此大規模向外加徵關稅，美國整體進口商品價格上升是無可避免，意味通脹易升難跌。難怪鮑威爾亦揚言，得以審慎理性方式對關稅政策作出反應。美國年內可能會延遲減息，甚或本次減息周期已提早結束。高息環境將持續，是商家必要考慮的風險因素。

另一點須留意，乃特朗普政府正在向政府體制大刀闊斧進行改革以削減財赤，料對就業市場及消費信心造成一定影響，提升政府行政效率之舉會否適得其反亦須觀察，而美國的通脹難下，息口高企，是否有利製造業回流美國，也屬未知數。

再看一直支持美國資本市場超高估值的科技股，在中國初創公司發布平、靚、正、奉行開源普惠路線的人工智能（AI）大型語言模型後，表現趨波動，皆因全球都在思考，美國以高資本、高硬件依賴為基礎的AI發展路徑是否可持續，一旦中國成功建立一個更加協作的全球AI生態系統，國家政策大搞保護、孤立主義的美國科企如何自處，頓成大疑問，美股超高估值是否可以延續，也讓投資者感到懊惱。

美國作為全球第一大經濟體，其經濟內、外充滿不確定性，促使資金尋求非美市場的多元投資，以盡量平衡風險。此時此刻，中國在AI技術上的突破，成功吸引資金重新關注中國科技發展，配合上季以來各項刺激經濟措施，以及近日流傳當局擬針對內房巨企的債務問題提供援手，均有助穩定市場信心，吸引資金重新流入中港資本市場。昨見港股單日成交額逾3,700億元，首兩大藍籌科企單日成交額可以超過670億元，絕對不是塘水滾塘魚可以做到，而是真的有外資流入捧場。

無他，看牌面，中國經濟是由失衡趨向重新再平衡，前景明朗化、資產顯現吸引力；而美國經濟則由穩定轉向不確定，超高估值的資產價格，吸引力在褪色。站在風險與回報的角度，資金東來尋求機會，實在不缺理由。中美金融戰，一場資金大挪移或已悄然啟動。中國得繼續放大招保住良好勢頭，香港得發揮好國際金融中心功能，激活資金流、人流、物流、訊息流，當好「吸金池」的角色，全方位展現經濟活力。