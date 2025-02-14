行業剖析：科技突破增軟件設備股潛力

DeepSeek面世，加速人工智能（AI）普及和邊緣運算等應用發展，讓AI相關科技產業更具中長線增長潛力，每逢出現調整，可趁機加碼或透過科技主題基金部署。英偉達（Nvidia）等帶領AI發展趨勢的科技龍頭股，曾因DeepSeek推出一度令費城半導體指數下挫，拖累科技基金遭拋售，但最近不少龍頭科技股已陸續收復失地。

受DeepSeek及特朗普的關稅等不確定因素影響，加上AI未來版圖可能出現變化，預估資金可能會從半導體股轉向軟件股，而這情況也將持續，因AI軟件應用發展可帶動邊緣AI端的電腦及手機換機潮，加快科技產業復甦及走向全面。事實上，AI持續發展對先進半導體技術的依賴不會改變，整體科技股及設備股仍有上升空間，至於軟件與資訊科技（IT）服務股就更最具增長潛力。

外資看好內地創科領域 事實上，儘管在AI熱潮及關稅戰消息衝擊下，金融市場雖有波動，但外資對內地科技發展繼續看高一線，紛紛唱好，似乎市場已意識到「搞科技」已不是美國龍頭企業專利，預示未來內地在創科領域上已走向低成本、高技術及普及化的趨勢。

另一方面，雲端與邊緣AI展望持續正向，利好今年IT硬件廠盈利增長，可望帶動科技非投資等級債券後市表現。

今年正處於信貸擴張的周期，而減息周期的因素未改，美國經濟與企業利潤增長正面，處於調升信用評級及較低違約率水平。科技非投資等級債具有高收益及高息差特性，加上存續期間短，讓近期非投資等級債逆勢上升；在AI基礎設施投資持續擴張，及演算法效能提升下，科技業前景仍看俏，科技非投資等級債亦受關注。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊