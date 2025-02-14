專家點評：AI開源模型闢長遠機遇

DeepSeek的面世預期重塑人工智能（AI）格局，減輕對圖像處理器（GPU）的依賴，以及打破高價AI GPU算力戰的需求，並使中美間AI差距有望進一步縮小，並進入新的競爭領域。

國際上，除特朗普宣布5,000億美元的「星門計劃」及頒布與AI有關的行政命令外，法國總統馬克龍亦在巴黎AI峰會上宣布，未來將投資1,090億歐元用於建設法國AI基礎設施。各國領導人多對AI的態度改變，競相培養下一個AI巨頭以提升政治競爭優勢，但全球AI共識尚不明朗。

OpenAI動向備受關注 近日，有關富豪馬斯克欲收購OpenAI，相關動態引起市場廣泛關注。消息顯示，馬斯克領導的財團欲出價974億美元收購OpenAI，計劃或將馬斯克創立的AI初創公司xAI在交易完成後與OpenAI合併。OpenAI行政總裁阿爾特曼立即拒絕其提議，並指責馬斯克作為AI領域競爭對手，此舉或出於競爭考慮旨在拖慢OpenAI發展，以為馬斯克本人或其支持的技術項目贏得更多發展機遇。

早年馬斯克與阿爾特曼曾共同參與創建OpenAI，但因在控制權、是否開源及維持非牟利組織性質等問題上產生發展理念不合而分開，雙方積怨已久。兩位AI領域重要影響人物及相關企業的爭執與意見衝突料將延續，將對未來美國及全球的AI發展造成影響，仍待進一步關注。

對於OpenAI，其轉型勢在必行，亦承諾在2026年底前完成，即使最終馬斯克未能收購OpenAI，其競購亦可能令OpenAI重新考慮如何轉型及推升其轉型成本，並可能加劇市場對OpenAI未來的不確定性。

普及應用創造新商機 此外，阿爾特曼亦在巴黎AI峰會上表示，雖然OpenAI在考慮未來的多種業務選擇，但基於使命並無AI相關的業務出售意圖。同時，面對來自中國AI模型DeepSeek的衝擊，OpenAI都表明考慮將其AI模型開源。

阿爾特曼雖具商業背景，但願意將AI模型開源，一方面或出於來自DeepSeek競爭方面的考慮，另一方面或出於更長遠的眼光，相信現時AI發展具改變社會的能力，而如能以非牟利的方式運作將有利於其進一步普及，亦將具備更長遠及更大的商業機會。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）