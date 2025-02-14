標普料今年甲廈租跌達10%累估值

本港商廈租金被看淡，國際評級機構標準普爾指，本港甲級寫字樓租金今年將繼續下跌，較原先預計跌幅更大，估值將跟隨，持有該類寫字樓物業的主要地產商面臨物業估值下調的衝擊。

該機構發表報告，指本港地產商必須面對經濟不確定性，以及新落成寫字樓的競爭，預期業主將採取更多措施挽留租戶，包括在續租時提供更大幅度減租。

該機構預測，本港甲級寫字樓租金今年將跌約8至10%，跌幅大於原先估計的5%，意味租金回落至2012年水平。周轉出現問題的業主出售寫字樓的情況可能會增加，即使是最穩固的業主，其所持寫字樓物業估值也會受衝擊。

標普表示，相對過去5年租金持續下跌，主要地產商帳面估值一直相當穩定，但寫字樓被迫出售交易將提供基準估值，可能對寫字樓資產公允值打擊更為激烈。該機構又指，過去一年本港寫字樓樓面面積吸納量增加，顯示增量需求可能會吸收新供應，不過需求仍不及新冠疫情之前。

力寶中心單位呎租40元 另一方面，市場消息透露，金鐘甲級商廈力寶中心1座中層06室，面積約1,668方呎，以每月近6.7萬元租出，平均呎租約40元。

銅鑼灣時代廣場第1座高層08至09室，以及該廈第2座高層11室，面積約2,983方呎與1,531方呎，分別以逾14.3萬元及逾7.3萬元租出，每呎租金同約48元。