會地啟德兩盤夥代理送球賽飛吸客

啟德體育園將於下月1日正式開幕，將會舉辦國際級欖球賽事。有見及此，會德豐地產旗下兩個啟德跑道區合作項目，聯同4大代理行送出球賽門票。

該集團副主席兼常務董事黃光耀表示，由昨日起至3月27日，凡經由中原、美聯、利嘉閣及香港置業，購買DOUBLE COAST I及MIAMI QUAY I的單位買家，均可獲贈相關禮遇。銷情方面，其中，DOUBLE COAST I至今售出97伙，套現近8億元，當中23伙低座單位已近沽清。至於MIAMI QUAY I累沽141伙，總成交額約17.3億元。

項目基座零售商場STATE THEATRE by K11，預計2027年啟用。該公司資產及房地產組合管理部總監兼K11 Atelier主管林浩文指出，商場樓面逾8萬方呎，已收到近50個查詢，已有逾10間商戶洽租，佔逾一半可租樓面。此外，該盤昨招標售出31樓B1室，實用面積834方呎，套三房間隔，售價2,785.56萬元，呎價約33,400元。