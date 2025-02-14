會地啟德兩盤夥代理送球賽飛吸客
啟德體育園將於下月1日正式開幕，將會舉辦國際級欖球賽事。有見及此，會德豐地產旗下兩個啟德跑道區合作項目，聯同4大代理行送出球賽門票。
該集團副主席兼常務董事黃光耀表示，由昨日起至3月27日，凡經由中原、美聯、利嘉閣及香港置業，購買DOUBLE COAST I及MIAMI QUAY I的單位買家，均可獲贈相關禮遇。銷情方面，其中，DOUBLE COAST I至今售出97伙，套現近8億元，當中23伙低座單位已近沽清。至於MIAMI QUAY I累沽141伙，總成交額約17.3億元。
皇都暫超購逾39倍
至於新世界發展(00017)旗下北角皇都收票量持續上升，集團營業及市務（特別項目）部總監何家欣稱，截至昨晚累收逾6,800張入票，以首輪銷售168伙計算，超額認購逾39倍，項目將於今日截票。
項目基座零售商場STATE THEATRE by K11，預計2027年啟用。該公司資產及房地產組合管理部總監兼K11 Atelier主管林浩文指出，商場樓面逾8萬方呎，已收到近50個查詢，已有逾10間商戶洽租，佔逾一半可租樓面。此外，該盤昨招標售出31樓B1室，實用面積834方呎，套三房間隔，售價2,785.56萬元，呎價約33,400元。
Coasto或本月開價
宏安地產(01243)鴨脷洲惠風街Coasto，繼上周上載樓書後，有機會提速推售。集團執行董事程德韻透露，會視乎現樓示範單位進度，不排除本月開價。
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