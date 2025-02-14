新地6新盤將推三千伙

SIERRA SEA涉781戶 有望下月開售 龍頭發展商籌備年內密集式的推盤大計。奉行「月月有樓賣」的新鴻基地產( 00016 )，預告未來10個月將會推售6個新盤，共涉逾3,100伙。規劃龐大的西貢十四鄉西沙綜合發展項目備受矚目，住宅項目第1A（2）期昨日命名為SIERRA SEA，涉及781伙，正待批預售樓花同意書，有望於3月開售。

新地副董事總經理雷霆稱，整個西沙綜合發展項目集住宅、商場、運動及休閒於一身。除運動商業部分西沙GO PARK之外，建有集團歷來最大型私人住宅項目。據城規會文件，項目總住宅單位量有近一萬伙，料分期數推出，將率先推出的第1A（2）期SIERRA SEA。

除上述重頭戲外，雷透露，今年會以天水圍YOHO WEST PARKSIDE打頭陣，涉及525伙，計劃於月底推售。緊接上半年會推出啟德天璽‧海第2A期，以及天璽‧天第2期，分別提供43伙及584伙。下半年會籌備推售屯門NOVO LAND第3A期，提供534伙。上水古洞北第25區項目第1期，有約700伙，預料於年底登場。他稱，內地專才租樓需求大，租金受支持，料「供樓抵過租樓」的情況將更普遍。

新地代理執行董事陳漢麟指，SIERRA SEA由4座住宅大樓組成，部分單位可享有海景或山景。銷售準備工作如火如荼，預計關鍵日期為2025年12月1日。西沙綜合項目已投入運作近半年，開放予公眾的設施包括多用途室內主場館、兒童遊樂區、寵物公園、高爾夫球練習場等。

SIERRA SEA由4座住宅大樓組成，涉及781伙。 西沙GO PARK設多項體育設施，包括多用途室內主場館。