東涌地重推或收4標 呎價料低至千二

本財政年度最後一幅住宅供應今日截標，該幅曾經流標的東涌第106B區用地，政府放寬伙數限制後重新招標，有測量師預期可收到約3至4份標書，市場預計每方呎樓面地價低至約1,200元。

該地盤佔地約11.46萬方呎，位置臨海，坐落於東環、昇薈及公屋迎東邨的東北位置，可建總樓面約40.12萬方呎，預計提供約745伙，項目須於2030年9月底前完成。地皮曾於2023年推出招標，當時規模為提供400多伙大單位，最終收到4份標書，惟標價未達要求而收回，地皮其後從賣地表剔出。

專家：單位量增釋疑慮 不過，政府早前提及，隨着附近的新道路即將完工，技術部門檢視過後，認為基建配套可負荷較多伙數，縮減平均單位面積至約538方呎，單位量增至上述水平。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指出，地皮首次推出時，有發展商質疑排污容量不足以負荷當時預測的400多伙。今次單位量進一步增加，地政總署提供一份相關的技術報告供投標人士參考，認為該項安排可消除發展商的疑慮，增加項目設計戶型大小組合的彈性。

天俊測量師行董事李智強認為，項目享無遮擋海景，惟市況疲弱，財團投地意欲相對較低，預計發展商入標反應仍會較審慎保守。綜合市場估算，地皮估值約4.8億至10億元，樓面呎價最高約2,500元。