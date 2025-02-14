●香港AIGC音樂平台和Web3初創公司Fireverse宣布完成A輪融資，融資金額為250萬美元，令該公司估值達到3,000萬美元。

●中國乘聯會數據顯示，2月1日至9日，全國乘用車市場零售23.9萬輛，較上年2月同期下降31%，較上月同期下降39%。今年以來累計零售203.2萬輛，按年下降15%。