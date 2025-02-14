簡訊一覽
●佐丹奴國際(00709)預期，截至去年底止年度純利介乎2.05億至2.25億元，即較2023年度純利3.45億元下跌介乎34.78至40.57%。
●百盛集團(03368)料去年蝕約1.75億元（人民幣‧下同），較2023年度賺6,640萬元由盈轉虧。
●巨濤海洋石油(03303)預計去年賺介乎約1.6億至2.1億元人民幣，按年減少約18至約37%。
●瑞聲科技(02018)預期去年賺17億至18.15億元人民幣，按年升130至145%。
●新華保險(01336)1月原保費收入394.49億元人民幣，按年升32%。
●綠城中國(03900)建議發售美元優先票據，同時要約購回兩筆分別在今年4月及7月到期的美元優先票據。穆迪則授予綠城擬發行高級票據「B1」高級無抵押評級。
●出門問問(02438)於周二被Google Ireland於場內減持645.2萬股，每股均價0.7244元，持股量由10.42%降至9.99%。
●香港AIGC音樂平台和Web3初創公司Fireverse宣布完成A輪融資，融資金額為250萬美元，令該公司估值達到3,000萬美元。
●中國乘聯會數據顯示，2月1日至9日，全國乘用車市場零售23.9萬輛，較上年2月同期下降31%，較上月同期下降39%。今年以來累計零售203.2萬輛，按年下降15%。
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