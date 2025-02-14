另類報酬 回報或更豐厚

故事先由2018年年報說起，年報披露執行董事雷軍、林斌，還有非執行董事許達來、劉芹等人，雖無董事袍金、無薪金、無酌情花紅等，但並非沒有酬勞，因年報說明，公司有5名最高薪酬人士，雖然沒有指名道姓是上述幾位，但這5名人士「以股份為基礎的薪酬開支」就達到102.08億元（人民幣‧下同）！

小米高管收股份代薪酬 翻查資料，公司在2018年4月4日向雷軍及其家屬為受益人信託持有其權益的公司發行大筆B類普通股，作為對雷軍所作貢獻的回報，確認為98.27億元、以股份為基礎薪酬開支。依此看，其餘4位最高薪員工，就瓜分餘下4億元的股份薪酬。

要知道小米2018年純利都只是135.53億元，高管酬勞是否過高值得深思。不過，回看小米2023年，5名最高薪酬人士以股份為基礎的薪酬開支就縮至4.02億元，那年是小米籌備造車的一年。即使是港交所前行政總裁歐冠昇，2023年度獲發獎授股份等值6,376萬港元，連基本薪酬加福利總額達8,929萬港元。