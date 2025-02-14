美企高層疫情收入明減暗加

回顧新冠疫情期間，美國多間上市公司的高級管理層都宣布減薪。不過，有調查發現，很多這類減薪都是假象，薪金減，但在其他福利上調整，往往令高管最終所得「明減暗加」。有關調查由澳洲墨爾本大學、悉尼大學和新南威爾士大學聯合所做，並統計2019至2020年間美國上市公司行政總裁（CEO）薪酬的變化，有證據表明，有些人以減薪為幌子改變了薪酬。

研究團隊選美國而不選自己家鄉澳洲，主因澳洲上市公司在薪酬披露上較不全面。本次以美國標普綜合1500指數成分股公司作為樣本，發現約有353名行政總裁在2020年減薪。研究指出，薪金（Salary）與「其他酬金」（Other Pay）是分開的項目。2019年，公司年報中「其他酬金」項所列的金額佔行政總裁總所得為2.8%，但這一項目到2020年底翻了一番！

「其他酬金」的例子包括遞延薪資、向退休基金付款、向受限制股票支付股息、使用私人飛機等，以及包括裝修家居辦公室等的在家工作費用。其中，研究團隊最震驚的是股息的使用方法。一般公司都會設定股份獎勵計劃，只要營運表現達標，高管人士通常會獲得股票作獎勵。

反映部分董事會監管薄弱 照常理說，擁有股票才可獲得股息，但研究指出，有一家公司在行政總裁擁有股票之前就支付了股息，股息額近35萬美元（約273萬港元）。

悉尼大學副教授Danika Wright說：「這表明該公司利用了這樣一個事實：就是其他薪酬類別中的一些項目一般公眾不會去細閱和理解，因此也難以讓大眾進行審查。」

墨爾本大學高級講師Attila Balogh表示，公司董事會的成立是為了代表股東，以限制高管的決策。而「其他酬金」的增加，主要發生在「行政總裁權力大、機構投資者監管薄弱」的公司。部分董事會與行政總裁「不夠獨立」，或在監控薪酬方面不夠警惕。

另外，股東結構也有影響，他指出：「但如果有很多小股東，且不能影響公司的決策，那麼行政總裁便有可能鑽空子。」

不過，研究團隊最後都「戴番個頭盔」，謂不是所有「其他酬金」都不合理，例如使用私人飛機，可能是因為疫情期間沒有航班，而裝置家居防盜，也可能是因為董事會想高管人員能在家中安心工作。