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中港星CEO酬金大起底

馬化騰 馬化騰
馬化騰
新加坡年薪近2000萬起跳 內地高管相對「平靚正」
進入大公司工作，是很多打工仔夢寐以求的目標，可能會覺得大公司學到更多、制度佳、人工高、福利好等。那麼，對高級管理層例如行政總裁（CEO）而言又如何呢？本報將恒生指數成分股內市值最大的5間內地公司、5間非內地公司，與新加坡海峽時報指數5間市值最大的公司作比較，發現新加坡CEO酬金明顯最佳，年薪以近2,000萬元起跳，港股非內地公司次之，但明顯輸幾個身位，而內地高管普遍可以用「平靚正」來形容。
統計在今年1月初進行，以各公司向香港交易所(00388)披露的全年年報為準。其中阿里巴巴(09988)雖貴為本地藍籌5大之一，但沒有在年報披露高管薪酬，故以第6位的小米集團(01810)頂上。
馬化騰薪酬冠絕5大內企
本地藍籌最大公司為騰訊控股(00700)，董事會主席兼首席執行官馬化騰基本薪酬亦冠絕5大藍籌內地公司，2023年度單是薪金為679.1萬元人民幣，如計及董事袍金及其他福利，總酬金為4,292.3萬元人民幣（約4,550.94萬港元），佔公司當年純利1,152.16億元人民幣的0.03%。其他4間最大市值內地藍籌便不一樣。例如美團(03690)董事長王興年薪552.39萬元已佔中上位置；建設銀行(00939)董事長張金良年薪更不到100萬元。
至於恒指5大非內地公司方面，人工最高的是滙豐控股(00005)前行政總裁祈耀年，未計長期獎授的基本固定及浮動薪酬折合約5,286.87萬元。本次上榜的女將、恒生銀行(00011)行政總裁施穎茵2023年不計獎授股份之基本酬金1,583.5萬元排第三。
新地郭炳聯袋22億股息
回看本次上榜唯一的地產公司新鴻基地產(00016)，董事總經理郭炳聯年報所示總酬金雖僅409萬元，但港交所股權披露顯示，在他名下持公司股份6.13億股，以全年股息每股3.75元計算，他的股息收入逾22.9億元。
所謂無比較無傷害，新加坡大公司高管薪酬遠遠拋離內地和香港公司。海峽時報指數5大公司的CEO，平均酬金達5,771.37萬元，比港股內地5大和非內地平均分別高出4.41倍和1.67倍。其中大華銀行CEO黃一宗酬金更折合達9,075.01萬元，佔2023年度公司純利約324.21億元的0.27%。
大公司的高管薪金，通常都由董事會核下的薪酬委員會所釐定，當中最主要是參考同類公司的薪金。至於香港上市大公司高管薪金較低，部分原因是公司由家族擁有，高管往往是大股東，派息收入所得往往較出糧多好多，故只要努力將公司業績做上去，透過派息收入自然上升。
祈耀年祈耀年
祈耀年
黃一宗黃一宗
黃一宗
中港星大公司主要行政人員薪金比較中港星大公司主要行政人員薪金比較
中港星大公司主要行政人員薪金比較
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