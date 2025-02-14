中港星CEO酬金大起底

馬化騰

新加坡年薪近2000萬起跳 內地高管相對「平靚正」 進入大公司工作，是很多打工仔夢寐以求的目標，可能會覺得大公司學到更多、制度佳、人工高、福利好等。那麼，對高級管理層例如行政總裁（CEO）而言又如何呢？本報將恒生指數成分股內市值最大的5間內地公司、5間非內地公司，與新加坡海峽時報指數5間市值最大的公司作比較，發現新加坡CEO酬金明顯最佳，年薪以近2,000萬元起跳，港股非內地公司次之，但明顯輸幾個身位，而內地高管普遍可以用「平靚正」來形容。

所謂無比較無傷害，新加坡大公司高管薪酬遠遠拋離內地和香港公司。海峽時報指數5大公司的CEO，平均酬金達5,771.37萬元，比港股內地5大和非內地平均分別高出4.41倍和1.67倍。其中大華銀行CEO黃一宗酬金更折合達9,075.01萬元，佔2023年度公司純利約324.21億元的0.27%。

大公司的高管薪金，通常都由董事會核下的薪酬委員會所釐定，當中最主要是參考同類公司的薪金。至於香港上市大公司高管薪金較低，部分原因是公司由家族擁有，高管往往是大股東，派息收入所得往往較出糧多好多，故只要努力將公司業績做上去，透過派息收入自然上升。

祈耀年 黃一宗 中港星大公司主要行政人員薪金比較