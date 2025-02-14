LinkedIn夥14機構 助制訂AI人才策略

人才社交平台LinkedIn宣布與港澳14間機構合作，包括友邦香港及澳門、國泰航空、周大福珠寶、中電集團、富衛集團等。LinkedIn香港總經理吳薇薇表示，人工智能（AI）衝擊全球人才庫，企業無法獨立解決人力問題，期望透過新計劃，利用數據分析及AI人才方案，幫助企業制訂技能提升及人才規劃策略，以解決技能差距及人才短缺挑戰。

她引述政府最新的《人力推算報告》預測，香港整體人力短缺將於2028年擴大至約18萬人。平台數據顯示，現今超過一成新招聘員工所擔任的職位，在2000年並不存在，預計到2030年，本港有六成的工作技能將改變，而AI在環球應用快速普及，加劇招聘挑戰及更耗時，將令比例進一步推高至八成，惟市場在短期內難以填補技能差距。

新計劃收窄技能差距 她續指，新計劃「Future Ready Program」將縮窄技能差距、吸引環球人才來港，並促進跨業界協作。

平台評估顯示，香港在AI方面落後於亞太區的平均水平，反映香港推行技能提升計劃的迫切需要，有助本地人才更快適應科技轉型的趨勢，保持競爭力。不過，在溝通技巧、團隊合作及領導才能等方面表現出色，有關人性化的技能，在AI年代仍是重要優勢，而本港創新能力超越亞太地區平均水平，進一步鞏固其作為前瞻性商業樞紐的角色，並推動行業轉型發展。