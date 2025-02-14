滙豐保險推月費式醫療保健服務

滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示，去年為客戶已完成2.2萬次視像診症，按年增長近一倍，希望將企業醫療服務範疇進一步擴大至零售客戶，因此推出「滙豐健康通行證」月費式醫療保健服務，讓客戶以月費模式使用普通科醫生視像診症服務以及醫療服務網絡診金優惠，照顧客戶日常醫療保健服務的需求。

「滙豐健康通行證」可通過香港滙豐流動理財應用程式訂購。只要是年滿18歲的滙豐客戶便可加入，全程毋須接受醫療評估或作出申報。客戶亦可與最多5名其他成員（包括非滙豐客戶）分享相關福利，毋須擁有親屬關係亦不受年齡限制，讓客戶及其身邊的家人、朋友都可享用，為沒有醫療保障的社會人士提供多一項選擇。該通行證可分為標準計劃及尊尚計劃兩個級別，價格分別為每月33元及每月128元。

曾珮珊稱，隨着醫療保健需求不斷演變，相信能透過科技幫助更多人享用更便捷及價錢相宜的醫療保健服務。該企醫療事務總監陳詠彤透露，目前正與服務供應商商討，計劃盡快將視像診症服務擴展至全天候服務。另該行在內地「免找數」網絡醫療機構共450間，計劃今年將進一步擴展醫療網絡。

港具潛力拓指數型萬用壽險 對於有指為吸引高淨值人士資金，監管機構擬允許險企推出指數型萬用壽險（Indexed Universal Life, IUL），曾珮珊表示，有意今年推出產品，但一切仍有待監管機構的批准，而集團在新加坡已推出IUL產品，相信在香港市場有潛力發展。

滙豐保險一項調查顯示，47%客戶未有購買門診保險，故須自掏荷包支付相關費用；58%客戶表示對普通科醫生視像診症服務有興趣，凸顯市場對方便、實惠的醫療保健服務需求。該調查涉及超過700名家有長者及兒童的客戶。