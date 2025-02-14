34%年輕人不買旅保

最憂航班延誤 投保多着重費用優惠 年輕世代愈來愈喜歡出外旅遊，藍十字調查顯示，近七成受訪人士計劃每年外遊兩次或以上，其中74%希望在外遊期間探索及嘗試特別、新奇及刺激的體驗，約32%更鍾情往冷門旅遊城市，惟34%不會購買旅遊保險，反映風險管理及保障意識不足。

近六成受訪者愛即興旅行 調查在網上訪問823名正接受專上教育的港人，發現58%受訪者更愛「即興」旅行；66%的外遊計劃視乎能否取得特平機票。至於規劃行程，70%受訪者表示會參考旅遊達人的建議。62%年輕人旅行為「打卡」，熱衷於社交媒體「開心分享」，凸顯新世代的線下、線上活動緊密連結。

問及外遊期間擔心遇到的事故，71%受訪者最擔心航班延誤或取消；亦有半數受訪者擔心遺失行李或破損。雖然有66%受訪者表示會購買旅遊保險，為自己及家人提供保障，當中80%以保費及優惠為選擇旅遊保險的主要因素。但仍有三分之一人不會購買保險，當中有42%表示無需要，顯示新世代的保障意識仍有不足。

藍十字首席執行官謝佩蘭表示，現今年輕人熱愛旅遊及探索新穎刺激體驗，但保障意識不足，令人關注。除了航班延誤及行李遺失等時有發生的事故之外，一旦外遊時發生意外受傷或患病，一份保障全面的旅遊保險可發揮風險管理作用。希望啟發新生代，為自己及家人着想，擁抱生活同時須注意個人保障。

她透露，去年首3季18至29歲的投保人較去年同期增加1.08倍，保單數量更上升1.64倍；其中18至22歲的投保人及保單數量分別上升1.5倍及1.91倍；又指調查有助該企優化產品設計及市場策略，例如推出更多快閃優惠、加強與旅遊平台或網紅合作，迎合年輕人的喜好。例如打造一站式數碼保險服務體驗、夥拍不同合作夥伴及數碼平台，擴闊與年輕客戶的接觸點。今年將計劃推出一系列迎合年輕人的市場推廣活動，方便接觸年輕目標客戶群。

藍十字3季承保保費增22% 截至去年9月底，藍十字首3季承保保費按年增加22%，遠高於市場的2%升幅。非醫療保險業務飆33%；其中旅遊及個人意外保險業務大幅上升44%，高於市場的21%。醫療保險則按年上升19%，高於市場的16%。

藍十字首席市場總監周小斐透露，全年旅遊保險愈來愈受歡迎，故推出多次旅保，保障次數上限為3次，而旅行日數為5至7日，迎合市場需要。