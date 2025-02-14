高盛狂吸比特幣ETF 季升88% 市值103億

投資必須跟得上政治風尚，美國金融界可謂典範。支持加密貨幣行業發展的特朗普去年11月勝選美國大選，有投行立即加注加密幣投資。

據提交予美國證券交易委員會（SEC）、日期為本周三的13F文件，全球最大的投資銀行之一高盛（Goldman Sachs），於去年第四季度大增iShares比特幣信託ETF（IBIT），持倉總計達2,407.78萬份，按季升88%，更是去年8月的4倍，現市值逾13.28億美元（約103億港元）。

FBTC持倉飆逾倍 此外，高盛披露持有2.88億美元富達智慧起源比特幣基金（FBTC）單位，總計353.04萬份，按季增加105%。富達智慧起源比特幣基金也追蹤比特幣的價格走勢，為機構投資者提供一種受監管的投資數字資產的方式。

該文件還顯示，高盛通過減少或平倉一些規模較小的比特幣ETF衍生品頭寸來調整其加密貨幣敞口。然而，截至去年底，該公司報告持有價值1.57億美元的IBIT看漲期權，價值5.27億美元的IBIT看跌期權和價值8,400萬美元的FBTC看跌期權。

比特幣昨日曾報每枚96,230美元；以太幣報2,678.49美元。