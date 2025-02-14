英上季GDP意外增 鎊曾見一個月高

英國經濟成功避過收縮！該國最新公布的國內生產總值（GDP），由去年第三季的無增減，輕微回升至第四季的0.1%，市場原預期會負增長0.1%；主要是去年12月經濟突然發力，當月GDP按年和按月分別升達1.5%和0.4%。消息公布後，英鎊兌美元一度升0.4%至約1.25水平的一個月高位，兌港元報約9.7223。去年經濟以增長收官，可是仍有分析師認為，英國經濟仍然危機處處。

貿赤月縮66%勝預期 本次數據做好，橫跨多個板塊。英國國家統計局（ONS）指出，服務業和建築業對英國去年底經濟表現的貢獻優於預期，分別增長0.2%和0.5%，但產量下降0.8%。在截至去年12月底，英國貿易赤字為28.16億英鎊，較11月底收窄約六成六，表現優於市場原預期40.87億英鎊赤字。

數據令去年7月才上台的工黨暫舒一口氣，財政大臣李韻晴表示，政府要克服困難，讓英國重新開始建設，投資道路、鐵路和能源基礎設施，並消除阻礙企業擴張的障礙，「要讓人們賺更多的錢」。

不過，XTB UK研究部總監Kathleen Brooks認為，本次的增長主要動力來自當季政府支出增加0.8%。事實上，上季商業投資大幅下降，按年減達3.2%，儘管英鎊疲軟，但出口仍下滑2.5%，私人消費持平。顯然，政府要削財赤，由政府推動經濟增長情況不可持續。

樓價指數降成交減 樓市方面，英國皇家特許測量師學會（RICS）公布1月平衡指數報告，其中樓價指數由正26降至正22，顯示預期樓價會上升的測量師和地產代理專業人士減少。新買家查詢和樓宇成交量在上月亦見下跌。報告認為，主要因為新做按揭利率上月波動，加上債券市場不穩定，影響人們入市意欲。

近期英國股市創新高，在本周二英國富時100指數揚0.7%，收8,767點，再創歷史收盤新高。周四初段富時指數則曾跌76點或0.8%，報8,730點。股市似乎與英國實體經濟狀況分歧。有分析員解釋，倫敦上市公司多為國際企業，盈利多來自美國或其他國家，故不受英國本地經濟影響。