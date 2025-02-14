日企物價指數漲4.2% 股匯齊揚

日本上月國內企業物價指數按年上升4.2%，高於市場預期的4%和去年12月的3.9%，按月亦升0.3%，表明日本的通脹壓力正在擴大，加上最近的工資增長，為日本央行進一步加息提供理據。消息帶動日圓兌每美元終止3連跌，昨日曾報154.03，每百日圓兌港元曾報5.0572。

日產本田終止合併協商 日本10年期國債孳息率一度較上日收市漲0.03個百分點，達1.37厘，為自2010年4月以來的最高水平，也為日圓在亞洲時段上升的主因之一。股市方面，日經平均指數收升1.2%或497點至39,461點。東證指數（TOPIX）也上漲1.18%至2,765點。分析指出，俄烏戰事結束初現曙光，令日股得到提振，因船隻和飛機運輸不必繞道而行，有利出口主導的日本企業。

企業消息方面，日產汽車（Nissan）和本田汽車（Honda）昨日宣布，已同意正式結束雙方的合併協商，本田排除對日產提出惡意收購的選項，未來將在「朝向智慧化和電動車時代」的策略夥伴關係架構下展開合作。日產股價逆市挫0.3%，本田升2.1%。收市後日產公布截至去年底止首3財季純利約51億日圓，按年大跌98.4%；經營溢利按年跌86.6%至640億日圓；銷售按年跌0.3%至9.1萬億日圓。公司預期截至今年3月底止財年將盈轉虧，錄淨虧損800億日圓，乃4年來首次「見紅」。

另邊廂，在華日企預期生意前景改善。中國日本商會發表了新一期《景氣、事業環境問卷調查》的結果，商會會員對今年中國景氣狀況，認為比上年度「改善」或「略微改善」的企業共15%，較上次（2024年秋季）調查增加4個百分點。

調查於1月9至24日進行，回答「惡化」的會員較上次大減13個百分點，至12%，回答「略微惡化」減少7個百分點，降至32%；而「持平」則增至42%，增加16個百分點。