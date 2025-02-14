供應復常可期 油價跌至70美元

美俄元首就俄烏戰事通電話，國際油價昨日顯著回落，紐約期油曾跌1.56%，報每桶70.26美元，逼近70美元的關口。倫敦布蘭特期油亦挫1.42%至每桶74.11美元。交易員指出，持續近3年的俄烏戰事有機會結束，令原油供應回復正常可期，在需求不變下，油價自然下降。

金價短期或調整 反觀黃金價格回升，現貨金昨曾升14.78美元或0.51%至每安士2,919.02美元。中信建投發表報告指，金價連續創新高，今年已累升逾7.5%，但實際利率、美匯指數等無法提供強力支撐，對主流邏輯和交易情況能否繼續提供催化劑存疑。

其中央行增持黃金支持金價之說，該行認為，參考過去兩年央行購金節奏與金價顯著走向相反，即金價大幅上漲後，央行未必高追，更可能逆勢調節；且美國不減息，當實際利率無法解釋的金價漲幅達到8%附近，金價漲勢可能出現短期調整。

美國早前公布的通脹數字高企，令減息機會下降，官方亦表明不急於減息。歐洲央行管理委員會成員Boris Vujcic認為，即使聯儲局行動放慢，歐洲央行今年亦可能再減息3次，但政策放鬆的前提是基礎通脹率快速下降。

他表示，美國利率高企意味着美元走強和較長期借貸成本上升，但迄今為止的市場走勢並未引發過度擔憂。匯率是歐洲央行考慮的一個因素，但在目前的水平並不需要擔心；又說，歐洲央行不應該引導投資者判斷利率將下降多少，且央行可能在3月會議上改變措詞，或不再提及「限制性」政策。

雪佛龍最少裁員15% 此外，美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）宣布，作為重組業務的一環將裁員15至20%，料逾8,000名員工受影響，以節省成本和提升公司更強的長期競爭力。裁員將於2025年開始，大致會在2026年底前完成。公司認為，措施符合公司先前承諾，在明年底前削減20億至30億美元的「特定結構性成本」。