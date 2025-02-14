大行憂美掉頭加息

野村估PCE通脹3.21% 美銀料減息結束 日前美國公布的消費物價指數（CPI）升幅意外反彈，一些大行開始擔心聯儲局會在更長時間內繼續凍息，甚至重新加息的可能，而這正是市場尚未完全消化的風險。日資投行野村估計，聯儲局重視的通脹指標——個人消費開支（PCE）物價指數按年升幅將達到3.21%，而核心PCE通脹更將反彈至3.42%，使得聯儲局今年之內不會再減息。美國銀行（BofA）亦重申減息周期已結束的預測，甚至指出「加息也並非不能想像」。

事實上，從利率期貨市場看數據看來，目前市場的共識依然是今年內會繼續減息。根據芝商所FedWatch工具，聯儲局直到今年12月維持利率不變機率為26.1%，而減息最少一次的機率為73.9%，意味着當下市場未消化停止減息的預期，這恐怕會帶來額外的風險。因為假如終不減息的情景成為現實，市場就需要為金融資產重新定價，屆時將會引發市場巨大的波動。

聯儲官員：CPI反彈須警覺 野村估計，未來數月通脹強勁的勢頭有機會持續下去，但不認為潛在通脹再加速的風險會很高，因此只是維持今年不減息的預測。不過，該行除了預測今年底PCE物價指數升幅重回3%以上外，對CPI的預測更加進取，料12月時按年升幅達到3.52%；而撇除能源及食品的核心CPI按年升幅更將達到3.9%，直逼4%大關。

盈透證券高級經濟學家Jose Torres則表示，通脹正邁向反彈至3%水平，而只要通脹重回3.5%以上，聯儲局就很大機會需要重新加息。他更大膽地估計，加息的機會率可能會達到25%。

芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比亦警告，1月份CPI數據意外反彈「令人警覺」，惟同時提醒這只是單一次的數據，聯儲局要觀察連續數月的數據才能夠得出結論。

美PPI超預期 道指高開 最新的數據顯示，反映各產業鏈上游成本的美國1月生產物價指數（PPI）按年升3.5%，高過預期；撇除食品及能源的核心PPI按年升3.6%，同樣高過預期。美股3大指數周四早段靠穩，道指曾升161點，報44,529點；標指升23點，報6,075點；以科技股為主的納指升131點，報19,781點。

普徠仕固定收益投資專家Christopher Dillon則認為，今年底前聯儲局會有兩次減息、每次減幅0.25厘，原因是經濟將會面臨阻力。他指出，雖然美國經濟近期仍然穩健，但增長速度正在放緩。即使美國消費者狀況仍然向好，但關於資本開支及財政支出潛在變化程度的疑慮開始浮現。這種轉變的規模或難以順利過渡。

另外，美國總統特朗普再次公開要求聯儲局減息，又稱減息應該與即將實施的關稅同步進行；白宮國家經濟委員會亦表示，無論有沒有聯儲局參與，特朗普都能夠解決通脹問題。由於關稅政策會導致物價上升，大多數學者及專家都認為特朗普的政策會反過來成為減息的阻礙，並且推高美元。外媒亦引述消息稱，特朗普即將會提名多位金融監管機構的主管，作為其組建新班子計劃中的一環。

野村對美國今年PCE物價升幅預測