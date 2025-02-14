股壇MasterMind：科指5150點關鍵 慎防淡友進攻
港股昨先升後跌，恒生指數升逾660點後掉頭向下，兩萬二關得而復失，波幅超過780點，散水味濃？人工智能（AI）概念股升浪近尾聲？阿里巴巴(09988)主席蔡崇信確認與蘋果公司（Apple Inc.）合作，要趁好消息出貨？
紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）指，大市昨明顯出現掉頭信號，第一是大成交，其次是技術走勢轉差，即日爆上後回落，特別是近期積弱的友邦保險(01299)竟然逆市大升5.4%，似乎成為了「藍燈籠」，是不利大市的徵兆。
回顧今次升浪，李認為今次升勢不夠全面，領軍股份集中於科技股，特別是由阿里「單天保至尊」。今次外資反應亦冷淡，不及去年內地政策出台時積極，似乎對由國產AI DeepSeek概念帶動的升市不太感興趣，反映仍然只是「塘水滾塘魚」式的升市，僅由本地資金及北水帶動。他指，投資者要留意科技指數未來走勢，宜守住近日低位約5,150點水平，否則淡友會大膽進攻。
AI概念長線仍具潛力
至於阿里，李認為近日的升幅已反映公司將與Apple合作的利好因素，股價調整機會較大，宜守住昨日低位約115元水平。不過，他認為AI概念長線而言仍有潛力，相信在下一波炒作，投資者會較着重公司在AI應用方面的成果，例如阿里與Apple合作會否令用戶量增加等。
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