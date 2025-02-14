OpenAI整合技術 數月內連推兩新GPT模型

中國人工智能（AI）大語言模型DeepSeek橫空出世引發巨大衝擊後，美國的AI公司急忙推出新模型應戰。OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）宣布，即將發布GPT-4.5模型，並預告下一代GPT-5將於數月內面世，整合包括o3的多項技術，未來不會再單獨推出o3服務。另邊廂，富豪馬斯克旗下xAI開發的Grok 3亦處於開發最後階段，將在一至兩周內發布。

馬斯克：Grok 3贏同類產品 阿爾特曼於社交媒體上透露，公司的目標是將o系列和GPT系列模型整併成為一套系統，能使用OpenAI所有工具，該AI自己知道何時要啟用長時間思考、何時不用，且對多種任務都能發揮作用，以方便用戶。他表示︰「我們意識到我們的模型和產品種類變得多麼複雜……我和你們一樣討厭從下拉選單中選擇模型。」

至於他的「死對頭」馬斯克則表示，旗下xAI研發的Grok 3模型，於測試中顯示邏輯能力非常強勁，表現優於其他已發布的同類產品。就推出的時間點而言，正好與OpenAI的產品打對台。

而在商業領域，開發可攜式文件格式（PDF）的Adobe推出獨立的AI功能訂閱，整合了自家的Firefly AI，提供圖像及影片生成服務。這次亦是Adobe首次將Firefly打造成獨立產品（此前是包含在其他訂閱計劃中），公司聲稱其AI訓練素材完全得到授權，可以在商業情景中放心使用。

思科調高全年盈利指引 同樣受惠於AI熱潮的思科系統公布，截至1月25日止季度收入按年增長9.38%至139.91億美元，經調整純利按年增長6.27%至37.6億美元；並透露期內AI基建設施訂單超過3.5億美元，過去半年相關訂單達到約7億美元。該企調高本財年收入及盈利指引，股價周四早段升最多6.34%。