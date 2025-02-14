華府傳促台積電向英特爾授尖端技術

台積電的獨門晶片工藝為台灣累積龐大地緣政治資本，但美國總統特朗普愛把軍國大事當成商業買賣，不排除他會使手段讓台積電向美國分享最尖端的工藝，符合其「美國優先」和大打中美人工智能（AI）大戰。

兩企擬設合資晶片代工廠 果然，券商Robert W. Baird發表報告，說亞洲半導體供應鏈正討論一事：華府會促成台積電向英特爾（Intel）的3納米、兩納米製程廠房派遣工程師，讓英特爾能夠做到這些頂尖製程，之後把產能分拆到英特爾和台積電的合資公司，交給台積電營運，聯邦政府會「開恩」施予財政補貼，一直「扶不起」的英特爾則轉型成為超微半導體（AMD）那樣專注晶片設計的公司，從此省錢省勁。

如此漠視別人研發心血的做法，乍聽天方夜譚，撰寫報告的分析師亦提醒英特爾基本面不好，目標價僅20美元，但以特朗普作風，以及他說過台灣該交保護費，也很難斷言不可能。

台積電董事長魏哲家說過無興趣收購英特爾的晶片廠，技術上也很難讓美國廠的製程與台灣同步，該企昨亦以7字回應︰「不評論市場傳聞」。

經常爆出電子產業內幕的天風證券分析師郭明錤則表示，遊戲玩家和重度使用者都想入手英偉達（Nvidia）的新一代顯示卡RTX 5090和5080，但晶片供應的限制造成缺貨，RTX 5070/5060的量產時間亦可能因供應問題延遲到3至4月，就算準時量產也會「開賣即缺貨」。

Apple機械人或2028量產 另外，他又說，台積電頭號大客蘋果公司（Apple Inc.）正探索人形和非人形機械人的形態，目前處於早期概念驗證階段，比起是否像人，更重視它與使用者的互動。按照常規產品開發周期，或許2028年或更晚才量產。