中芯股價創新高後倒插4%

下半年需求仍不確定 跟高盛一樣把中芯捧上62元的是富瑞，主要基於較先進製程的增長，又說中國會集中全國半導體製造設備，專注幫助中芯擴展「N+2」（7納米）和「N+3」（5納米），並「保守估計」中芯先進製程月產能未來兩年內從1.5萬片提升至2.5萬片，推動營收及利潤戰勝外界預期。該行稱，本地投資者願意基於中芯的戰略價值，接受較高估值。

然而，中芯自己都對下半年需求「十五十六」，遂見更多投行選擇保持冷靜。交銀國際考慮該企資本開支、下游需求及定價後，下調評級至「中性」，現價已充分反映上升潛力。

華虹料本季收入漲逾17% 收入全部來自成熟製程的華虹指引本季收入5.3億至5.5億美元，以中間值計按季持平，按年升17.39%，毛利率9至11%，比起上季的11.39%微跌。跟中芯相似，95納米或以下較先進製程推動生意額增長；8吋晶圓的110納米或以上更成熟製程，收入幾乎全部倒退。

華虹比中芯更強的是產能利用率，上季微跌後仍高達103.2%，為毛利率按年擴大7.39個百分點的關鍵，但推動生意增長的新建12吋晶圓產能亦使折舊開支上漲，導致毛利率仍低，總裁白鵬直言這對毛利的壓力比定價更大。首席財務官王鼎表示，華虹最遲明年中會完成月產能達8.3萬片的9號廠（12吋晶圓），但對平均售價有信心，目標是毛利率年內回升至接近20%。

收入貢獻最大的應用──見於新能源設備及電動車的分立器件（控制電流）上季生意按年跌9.55%，遂見工業與汽車收入按年倒退10.52%，所幸電子消費品收入按年升36.46%。

白鵬：將專注提升工藝 曾任英特爾（Intel）高層的白鵬表示，華虹未來機遇之一是歐洲客戶希望「中國產能服務中國市場」，如恩智浦（NXP）與公司合作用40納米生產微控制器。他沒有直接回應會否踩入更先進的製程，但公司有足夠的12吋產能在需要時實現製程升級，又說DeepSeek低成本開發大模型會促進AI的應用，利好整個半導體行業，惠及公司電源管理晶片等產品。

白不諱言，分立器件所用的成熟製程准入門檻低，產能偏向過剩，但指汽車和新能源設備客戶已大致完成庫存消化，市場長遠會保持增長。他表示，接任總裁後會專注提升工藝，服務更高端的需求，如適用於高壓電的分立器件。

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