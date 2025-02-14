議員促大力改革金融市場

立法會金融服務界議員李惟宏指，港股估值較其他市場低，認為港府要更大力改革金融市場，並回應過去未能滿足業界提出的倡議，同時期望財政預算案有一系列支持金融業發展的政策，讓市場不同規模及資本背景的企業百花齊放。

建議檢討股票手數等 他指，儘管聯交所各個組別參與者去年上半年整體錄得理想盈利，但不少中小型金融機構經營仍然困難，建議包括完善除牌機制、成立場外交易板、加強提升GEM板吸引力、檢討股票手數、放寬零售投資者參與度等。

聯交所正就完善首次公開招股市場定價及公開市場進行公眾諮詢，包括將新股至少一半的發售股份分配予建簿配售部分，而公開發售部分回撥由現時最多50%，大減至20%。李惟宏指出，新股上市涉及眾多中介機構，「養活好多家庭」，新股認購亦是中小型券商重要業務之一，認為改革要盡量平衡各持份者的需要，不應過度進取，以免令中小券商經營更雪上加霜。

財經事務及庫務局官員則表示，證監會和港交所正就完善上市要求、市場結構和提升公司管治等進行全面研究，將在年內提出建議，進一步協助內地包括深圳企業籌募資金。