人行︰人幣跌過急會「糾偏」

中國人民銀行發表《2024年第四季度中國貨幣政策執行報告》，「下一階段貨幣政策主要思路」的綱領與上一季度相同，差異除了跟隨歲杪政治局會議把基調換成「適度寬鬆」外，就是在捍衞人民幣匯率的部分用上更強硬的措詞，某程度上切合中美貿易戰升級後，市場看淡人民幣的現狀。

字眼改動是從原本的「防止形成單邊一致性預期並自我實現」，升級為「堅持對市場順周期行為（跟紅頂白）進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置」，與「堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定」相互輝映。

離岸人民幣昨曾升見7.2826兌每美元，其後回落至7.3下方。財政部下周三會在香港發行總額125億元的2至30年期國債。

擬完善存款準備金制度 《報告》設一專欄講述存款準備金率的演變，講完近年持續調低、滿足銀行流動性的需要後，文末提到未來會按情況「進一步完善存款準備金制度」，以發揮其政策調控功能。跟人民幣貶值預期的「糾偏」一樣，人行無明言在降準空間愈益有限的當下怎樣「完善」。

內媒關注人行資產負債表去年縮1.64萬億元（人民幣‧下同），為2016年後最大「縮表」，但內地專家分析，不能與美國結束量化寬鬆相提並論，應該是中期借貸便利（MLF）的角色漸淡，人行回籠利率遠高於銀行同業拆息的MLF，實際上降低了商業銀行的負債成本，也是寬鬆銀根。華源證券固定收益首席分析師廖志明稱，中長期來看，人行可能主要透過買入政府債券來投放基礎貨幣。

A股方面，昨日與港股一樣先升後回，滬深300指數收跌0.38%，兩市總成交升近9%至約1.82萬億元。