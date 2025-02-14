內房股回吐 滙豐估政策轉積極干預
對於有消息指，內地當局正制訂方案幫助陷入財困的萬科企業(02202)填補500億元（人民幣‧下同）的資金缺口，當中會撥200億元地方專項債券額度購買萬科的未售樓盤和空置地皮，滙豐環球研究認為，若上述消息屬實，對市場而言有驚喜，表明政府對解決流動性問題的承諾；又認為萬科將成為其他庫存收購行動的先例，有利於後續措施的推行，也顯示政策轉向更積極干預。
萬科插6% 券商看法分歧
大和研究報告亦指，若消息屬實，預計萬科將在未來幾周獲得資金支持，不僅可緩解其短期信用風險，也標誌着公司加強與政府的聯繫，增強長期生存能力，故予其「跑贏大市」評級。瑞銀則對相關消息持審慎看法，因認為執行上及政府有條件支持上具不確定性，並予萬科「沽售」評級，目標價2.6元。中國人民銀行昨日提到，下一步要「加大存量商品房和存量土地盤活力度，推動房地產市場止跌回穩」。
內媒引述上海市發展和改革委員會消息，上海市1月一手住房成交面積49.9萬方米，按年增長16%；二手住房成交面積140.3萬方米，按年增長16%，當月成交1.6萬套，連續4個月保持在1.5萬套以上。
貝萊德基金滬商廈傳遭沒收
不過，據報貝萊德（BlackRock）旗下一個基金決定不償還一宗上海寫字樓項目貸款。該筆銀團貸款原定9月底到期，由渣打牽頭，有關資產已遭渣打沒收。
據報，該基金於2018年斥12億元人民幣買入上海新興中央商務區的北岸長風（Waterfront Place）兩幢寫字樓，貸款約7.8億元人民幣，該基金曾以買入價七折放售，但未能售出，貸款在2023年到期時已獲展期一年，貸款人拒絕第二次展期。
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