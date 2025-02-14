內房股回吐 滙豐估政策轉積極干預

大和研究報告亦指，若消息屬實，預計萬科將在未來幾周獲得資金支持，不僅可緩解其短期信用風險，也標誌着公司加強與政府的聯繫，增強長期生存能力，故予其「跑贏大市」評級。瑞銀則對相關消息持審慎看法，因認為執行上及政府有條件支持上具不確定性，並予萬科「沽售」評級，目標價2.6元。中國人民銀行昨日提到，下一步要「加大存量商品房和存量土地盤活力度，推動房地產市場止跌回穩」。