小米累計交車16萬輛 料新手機加價
對於近期小米集團(01810)股價屢創新高，市值突破萬億元，創始人雷軍稱「感謝大家和股東們看好小米，如果賺錢了，是大家投資應得的回報；但是如果小米短期內有波動，也請大家不要罵我。」
股價破頂後倒插半成
事實上，該企股價昨日再創新高，見44.6元後現回吐，收報41.65元，倒跌5.56%，成交163.98億元。
雷軍於公司直播活動透露，1月小米手機銷售表現出色，內地市場份額第二名，銷量按月增長逾40%。不過，過去一年研發成本，器件成本愈來愈高，從盈虧角度來看，在上一代智能手機產品─小米14 Ultra定價為6,499元人民幣的基礎上，2月底將推出的小米15 Ultra一定需要加價。
至於汽車業務方面，他指小米汽車SU7的累計交付量已超過16萬輛，並已連續4個月交付超過兩萬輛，希望準車主多一點耐心等候。
雷對DeepSeek的成就表示欽佩，指自己兩年前已建議年輕人學習人工智能（AI），認為現時已經進入AI時代，每個人可能都要學習AI知識，這將大幅提高工作效率，並為生活帶來便利。
投行撐比亞迪引領智駕
另邊廂，投行摩根大通發表研究報告表示，近日參與比亞迪股份(01211)的路演活動，並試駕配備最新的L2+自動駕駛功能新車型，聽取管理層分享技術發展及產品策略，現時相信比亞迪將再次引領中國新能源汽車市場結構性發展，預料今次發布智駕系統，比亞迪將推動先進L2自動駕駛功能的普及，對其持正面看法，並已列入正面催化劑觀察名單。
除了自動駕駛業務的發展外，摩通認為下月公布的2024年第四季業績將成為另一個短期催化劑，預計該股將交出適度超出市場預期的成績，屆時將迎來2025年盈利預測的上調，故維持目標價為475元，評級為「增持」。
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