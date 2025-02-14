小米累計交車16萬輛 料新手機加價

美銀對汽車股最新目標價

股價破頂後倒插半成 事實上，該企股價昨日再創新高，見44.6元後現回吐，收報41.65元，倒跌5.56%，成交163.98億元。

雷軍於公司直播活動透露，1月小米手機銷售表現出色，內地市場份額第二名，銷量按月增長逾40%。不過，過去一年研發成本，器件成本愈來愈高，從盈虧角度來看，在上一代智能手機產品─小米14 Ultra定價為6,499元人民幣的基礎上，2月底將推出的小米15 Ultra一定需要加價。

至於汽車業務方面，他指小米汽車SU7的累計交付量已超過16萬輛，並已連續4個月交付超過兩萬輛，希望準車主多一點耐心等候。

雷對DeepSeek的成就表示欽佩，指自己兩年前已建議年輕人學習人工智能（AI），認為現時已經進入AI時代，每個人可能都要學習AI知識，這將大幅提高工作效率，並為生活帶來便利。

除了自動駕駛業務的發展外，摩通認為下月公布的2024年第四季業績將成為另一個短期催化劑，預計該股將交出適度超出市場預期的成績，屆時將迎來2025年盈利預測的上調，故維持目標價為475元，評級為「增持」。