富達：AI盈利效益今年難現

最近中港兩地大炒人工智能（AI）概念，市場正關注全球AI投資動向。金融機構富達國際發布的年度分析師調查報告亦指出，該企72%分析師認為，今年AI對企業盈利能力影響有限，AI不會出現重大突破，意味AI潛力仍需數年時間才可充分發揮。

報告指出，儘管有分析師表示，其負責研究的企業在後勤和客戶服務工作方面已受惠，但對提升生產力方面仍處於起步階段。更多分析師預計，企業今年將增加AI相關開支，多於明顯擴大使用AI技術。部分基於軟件供應商將不受歡迎的AI功能綑綁到現有產品中，或因研發支出增加。

然而，富達分析師預期，AI將在5年內對企業盈利能力帶來積極影響，尤其在醫療保健和金融行業的發展潛力最大，並強調慎選投資企業的重要性，28%分析師表示其研究企業估值存在較大差異。

施羅德憂市場期待過大 此外，施羅德列出今年及以後的10大股市主題，其中一項正是「人工智能愛好者即將面臨考驗」。該行指出，AI在近年已成為主流，生成式AI可大幅提升生產力的承諾，已促使企業在未來幾年內投入約一萬億美元的資本支出，但目前投資回報未有定論，且這些都是基於高度不確定的假設。

該行認為，發展AI技術至今仍需要不少資金來經營，相關成本可能不會隨時間推移而下降，以使工作流程自動化變得具成本效益。雖然長期生產力（和企業收益）無疑會高於沒有AI的情況，但目前尚未能確認具體將會提高多少生產力，以及其效果將在甚麼時期顯現，需要看到更多提高生產力的AI應用具體案例研究，才能更確切地估算其益處。與此同時，該行懷疑現時可能已接近期望過大的地步。