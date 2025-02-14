華為預告新車上半年登場
最近不少內地車企都對接了人工智能（AI）應用，最新華為鴻蒙智行也宣布，下周四舉行的尊界技術發布會，新車「尊界S800」將搭載智能光幕玻璃，預計今年上半年正式上市，新車售價料介乎100萬至150萬元（人民幣‧下同），也是華為與江淮汽車採用鴻蒙智行模式合作推出的全新汽車品牌首款車型。
大行看好美團金軟
該行又稱，現時內地外賣市場為「雙頭壟斷」，美團佔約70至80%的份額，餘下的由阿里巴巴(09988)旗下餓了麼佔據，不過美團多年來已建立足夠強大業務「護城河」，擁有全國最大的騎手團隊和接近1,000萬的商戶網絡，新來者難以模仿。
至於近期表現強勢的金山軟件(03888)，中信里昂發表報告，將金山軟件評級上調至「非常確信跑贏大市」，指其遊戲和雲業務基本面持續改善，加上政策驅動的本地化發展，以及DeepSeek所帶來的低成本AI風潮，成為進一步催化劑，目標價由37.2元上調至57.1元。金山軟件昨跌1.73%，收報42.65元。
此外，消息指國資委正籌建國家數據集團。
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