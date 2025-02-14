華為預告新車上半年登場

最近不少內地車企都對接了人工智能（AI）應用，最新華為鴻蒙智行也宣布，下周四舉行的尊界技術發布會，新車「尊界S800」將搭載智能光幕玻璃，預計今年上半年正式上市，新車售價料介乎100萬至150萬元（人民幣‧下同），也是華為與江淮汽車採用鴻蒙智行模式合作推出的全新汽車品牌首款車型。