行業剖析：華汽車智能化領行業升級

隨着內地政府消費刺激政策的明朗化，預計2025年中國乘用車行業將小幅增長，尤其是在下半年。在新春期間DeepSeek橫空出世後，智能化方案可能仍是汽車股的關鍵主題。從長遠來看，預計內地汽車製造商在智能創新方面處於領先地位，並在大眾市場汽車中推廣這些技術，儘管其估值僅佔全球汽車製造商市值的10%左右。