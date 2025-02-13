專家點評：日股落後有望重新發力

市場情緒仍對特朗普政府關稅政策非常敏感，疊加市場對美國減息預期一直降溫，但卻無阻環球股市如預期般廣泛做好，截至上周五，標普500指數年初至今升幅達2.5%，而11個子行業中有10個錄得正回報，當中9個子行業跑贏大市。早前提及的美國銀行股、標普400及600中小型增長股指數，以及醫療設備股同樣有好表現，年初至今分別升11.7%、3.3%、3.5%及9.4%。較落後的是半導體及生物科技股，年初至今升幅分別為0.6%及1.3%。

東證成分股盈利看升 即使市場對美國減息預期急速降溫，美國債市不論是投資級別企業債券、高收益債券及按揭抵押證券等均錄得正回報。美國透過關稅達到自身目的似為今年常態，雖可能推高市場波動性，但投資市場發展仍反映多元投資才是應對市場波動性的關鍵。

日本股市今年表現落後，東證指數年初至今跌約1.7%，但下跌空間或有限，主因日股自去年10月以來已持續落後美股，同時日股估值落後環球股市的幅度已接近過去數年以來最大。美日峰會後雙方似有更多合作空間，特朗普立刻對日本徵收關稅的風險較低；而美國對墨西哥和加拿大加徵關稅，日本汽車業和相關行業的潛在負面影響或最大，但投資者早已強烈意識到特朗普關稅2.0的潛在影響，日本汽車板塊股價自去年下半年起已跑輸大市。

現時有迹象顯示，美息及美元正逐步見頂。美國10年期國債孳息率由1月14日高位4.81厘逐步回落，而美匯指數料已見頂。美元在上屆特朗普政府開始時也有類似走勢，美元在大選前開始微升，並於特朗普政府上任時見頂回落，美國長期利率升勢暫緩及美元回軟有利環球股市。

日企正公布業績及下個財年的盈利指引，若發布下個財年盈利指引時適逢日圓升值，這或加劇市場憂慮企業盈利指引表現。已公布業績的696間東證指數成分股，對下個財年的盈利指引為升3.7%，往績顯示，當企業平均盈利指引按年變幅處於正至負5%區間時，日本股市在4月財年開始時至10月區間上落約5%，而在10至12月期間則再升多5%。

企業加強回饋股東 由於支持日本內需的各種因素仍在，包括薪金及家庭消費持續增長，而日企仍加大回饋股東力度，包括派發股息規模連續創4年新高，投資者或可在日股被市場忽略時趁低吸納。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪