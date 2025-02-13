大行觀點：波動市無礙追求穩定回報

去年9月，美國聯儲局採取市場期待已久的減息行動，展開新的周期階段，使亞洲定息債券再次受到市場追捧。投資者曾經安心把資金鎖定於收益吸引的定期存款，如今利率下跌，他們將面對更大的再投資風險。

在過去兩年半，不少投資者已習慣高存款利率的環境，隨着時間推移，自然建立一定程度的避險情緒，因為他們已獲得吸引的回報，同時承擔相對較少的市場風險。隨着環球央行繼續逐步減息，加上宏觀不明朗因素持續，投資組合可能需要進一步分散投資，以實現長期回報目標。

看好亞洲固定收益資產 對投資者來說，擴大總回報及風險調整後回報應是今年的重點。考慮到特朗普政府在貿易及關稅問題上採取較強硬立場，預料環球利率、信貸及貨幣市場將加劇波動，這或會導致環球增長出現潛在下行風險及通脹再次升溫。

亞洲固定收益子類別過往為投資組合帶來獨特優勢──高收益債券提供吸引收益，利率敏感度相對較低；投資級別債券提供可觀的風險調整後回報，表現波幅相對較低；本幣債券則提供多元化回報來源。

在未來一年市場可能波動的情況下，投資者應考慮配置於亞洲固定收益產。具體而言，違約率下跌及高收益債券領域出現結構性轉變，包括投資機會更多元化，應有助亞洲高收益信貸恢復吸引及穩定收益的主張。再者，技術因素利好及債券供應有限，應可提供保障，因為投資者需求強勁，可在市場拋售期間緩衝下行風險，支持亞洲投資級別信貸提供穩定的風險調整後回報。鑑於經濟增長向好，外匯緩衝理想，加上供應鏈趨於本地化，區內基本因素強勁，應可支持硬貨幣及本幣市場的風險調整後回報。

綜觀亞洲高收益債券，從回報或風險角度來看，重點分析兩個可於未來一年為表現增值的特定領域：中國及前沿市場。

內地政府在去年第四季積極推出一系列支持增長政策，包括下調多個主要利率，以紓緩地方政府的再融資壓力，並為房地產業提供財務支持。此外，3月舉行的「兩會」將是市場密切注視的催化劑，預期當局將會就年內經濟增長目標及財政預算預測公布更多細節。

內地前沿市場潛藏機遇 內地政府已展示透過近期措施支持經濟的意願，而應對通縮是當局目前的優先目標，以支持內地及廣泛亞洲地區的增長。從資本增長角度來看，這次「托市對策」應可為個別內地高收益信貸帶來投資機遇，尤其是一些可望帶來類似股票回報的受壓信貸。

另一方面，斯里蘭卡及巴基斯坦等前沿市場在去年表現出色，因為國際貨幣基金組織（IMF）方案提供支持、債務重組取得進展，以及受壓債券的估值復常。展望今年，仍然認為前沿市場存在吸引的增值機遇，但這些市場的經濟及政治狀況脆弱，必須留意依然存在的風險。

由於特朗普政府帶來政策不明朗因素，而亞洲固定收益可於今年透過提升收益率及下行保障，為投資組合增值。證券化資產等投資近年為投資者提供吸引的收益，但若關稅和貿易政策進取，導致經濟增長惡化，或會影響消費者對按揭、汽車貸款及信用卡貸款的還款能力，可能令有關投資面對阻力及下行風險。

宏利投資管理