去年二手私宅蝕讓7575宗 飆1.1倍

二手樓價跌勢未止，「磚頭」早已不再保值。有代理報告指出，去年二手私宅買賣登記中，有7,575宗屬虧蝕個案，按年急增約1.1倍，佔比達32.5%，按年大升約15.1個百分點；其中，將軍澳日出康城屋苑每宗轉手平均蝕幅約1.3%，表現最差。

帳賺佔比66% 17載最少 利嘉閣報告指出，去年全港23,318宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利共15,581宗，佔比約66.8%，屬17年最少，比例連跌6年，按年再挫約15個百分點，每宗平均賺幅連跌6年，僅約24.2%，屬15年最少，按年大跌約21.9個百分點。去年獲利登記宗數最多屋苑為天水圍嘉湖山莊，共錄327宗，同期以將軍澳維景灣畔平均每宗賺幅約60%最高。

事實上，去年港島獲利比率約68.9%，為各區中最高，但按年亦下跌約12.7個百分點。該區藍籌盤都要蝕賣才有承接，中原余煥銳表示，鴨脷洲海怡半島13A座低層B室，實用面積約614方呎，套三房間隔，原業主已移民海外，不想再拖，累減68萬元，以660萬元成交，呎價約10,749元，持貨逾10年帳面仍蝕48萬元，貶值約6.8%。

利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌康蕙花園2座中層B室套三房戶，實用面積約604方呎，叫價899萬元，減價至813萬元售出，呎價約13,460元，原業主在2017年以約870萬元買入，帳面虧蝕57萬元。

沙田全輝中心7載貶33% 新界細價盤蝕幅更顯著。該行馮澤源指，沙田全輝中心A座低層1室，實用面積約295方呎，減價至318萬元沽出，呎價約10,780元，近7年帳面蝕160萬元，貶值約33.5%。中原麥偉成表示，粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna的D座低層7室一房戶，叫價約440萬元，議價後以402.2萬元易手，呎價約11,864元，約兩年帳面貶值約14.6%。

市區豪宅跌穿一手購入價。市場消息透露，西南九龍THE AUSTIN的1座中層A室，減價250萬元，連車位以約2,250萬元轉手，呎價約23,268元。原業主於2013年購入，逾11年帳蝕約217.3萬元，跌價約8.8%。