旺角MK居停傳1.88億易手

市場對學生宿舍及人才公寓等需求急增，全幢物業受追捧，消息透露，旺角長沙街11號MK居停，市傳以約1.88億元易手，較不足半年前放售時的市值低逾一億元。

該物業樓高19層，總建築面積約26,140方呎，提供101個房間，並設戶外空中花園。以最新做價計算，平均每個房間成交價約186萬元。去年該項目估計市值約2.95億元。

屯門舖1.18億沽 另外，由資深投資者黎永滔持有的中環士丹頓街9至11號全幢商住大廈，透過代理推出放售，意向價約1.8億元，較去年初減價約一成。世邦魏理仕代理招標上述物業，項目截標日期為2025年4月10日。

大廈剛完成翻新工程，面向俊榮里地舖由高級餐廳承租，住宅部分亦全數租出，現時全幢物業出租率約八成，現連同租約出售。

市場亦錄大額舖位成交。屯門仁政街6至24號地下部分入口，連同一及二樓等樓面，以約1.18億元登記售出。該批物業總樓面面積約24,700方呎，平均成交呎價約4,777元。

另外，港島核心商業區商廈呎價驚現「7字頭」。中環雲咸商業中心9樓全層，面積約3,480方呎，僅以約2,700萬元易手，呎價約7,759元。尖沙咀達成商業大廈一個全層單位，面積約1,985方呎，以約1,548萬元沽，呎價只有約7,798元。