南首提供313單位 最快下周開價

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，項目提供313伙，涵蓋40伙開放式戶、178伙一房戶、78伙兩房戶，以及17伙特色單位。定價會參考鐵路沿線項目與同區及啟德一帶新盤。該公司副總經理李菲茹指，項目距離港鐵宋皇臺站B3出口僅數秒步程，坐擁小學41名校網優勢。

發展商昨日開放連家具無改動一房示範單位予傳媒參觀，為18樓B8室，實用面積351方呎。該公司營業及市務（特別項目）部經理陳詠欣指，單位以溫暖木系色調為主調，睡房特設三合一衣櫃。

南豐推新春置業優惠 南豐集團推出新春置業優惠，昨日至3月31日，凡透過4大地產代理行購買旗下正發售的一手住宅，可獲贈價值6.8萬元的「新春發財大利是」。該集團香港地產處執行董事許謙讓表示，預計美國持續減息，政府繼續推出多項支持經濟及樓市政策，能為本港注入新動力。