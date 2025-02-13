元朗新盤265萬入場
朗天峰首批120伙 平均呎價10658元
新盤交投穩中向好，一手樓開價趨進取。嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，昨日公布首張價單，提供120伙，折實平均呎價約10,658元，高於同區新盤。惟項目主打一房及兩房戶型，以總價低門檻作招徠，首批共有逾20伙折實售價低於「3球」，一房單位入場費約265萬元。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，首批提供67伙一房戶及53伙兩房單位，以「城中森動價」推出，較為優惠，定價有利潤，不需蝕錢。項目明日起收票及對公眾開放示範單位，目標月內開售。
23戶折實價300萬有找
價單提供3項付款計劃，包括120天現金優惠、90天一按貸款現金優惠及建築期付款計劃。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，120天即供可享最高18%折扣，若買家不選擇家具優惠，一房戶可獲1.8萬元回贈，兩房戶可獲2.8萬元。計及所有折扣及回贈後，首批單位折實價264.87萬至481萬元，折實呎價由8,898至12,534元。
該公司銷售及市場策劃總監王維榮指，入場戶為2座3樓J室，實用面積286方呎，折實呎價9,261元。價單所見，該批共23伙折實價低於300萬元，全屬一房戶型。兩房戶售價最低為2座3樓K室，實用面積370方呎，折實價355.54萬元，折實呎價約9,609元。
資料顯示，毗鄰麗新發展(00488)的尚柏，去年9月首批折實平均呎價約9,278元；泛海集團同區的洪水橋滙都II，去年11月首批折實平均呎價約10,418元。朗天峰開價分別較之高約15%及2%。而滙都II昨連沽4伙，共涉逾1,904萬元。
ST. GEORGE'S賣8280萬
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