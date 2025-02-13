元朗新盤265萬入場

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，首批提供67伙一房戶及53伙兩房單位，以「城中森動價」推出，較為優惠，定價有利潤，不需蝕錢。項目明日起收票及對公眾開放示範單位，目標月內開售。

23戶折實價300萬有找

價單提供3項付款計劃，包括120天現金優惠、90天一按貸款現金優惠及建築期付款計劃。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，120天即供可享最高18%折扣，若買家不選擇家具優惠，一房戶可獲1.8萬元回贈，兩房戶可獲2.8萬元。計及所有折扣及回贈後，首批單位折實價264.87萬至481萬元，折實呎價由8,898至12,534元。