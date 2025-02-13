美幣商BitGo擬次季IPO

美國加密貨幣託管公司BitGo計劃最早於今年第二季透過首次公開招股（IPO）上市。有份投資BitGo的Galaxy Digital行政總裁Mike Novogratz預計，加密企業IPO熱潮一觸即發。

處理全球8%比特幣交易 BitGo成立於2013年，是美國最大的加密貨幣託管服務提供商之一，現為50多個國家的1,500多家機構客戶提供服務，處理全球約8%的比特幣交易（按價值計算），Coinbase Global乃其競爭對手。BitGo對上一次融資在2023年8月，完成一億美元C輪融資，當時估值達17.5億美元。

此外，美國總統特朗普據報擬委任美國創投公司Andreessen Horowitz旗下虛擬資產部門a16z主管、兼美國商品期貨交易委員會（CFTC）前委員Brian Quintenz出任CFTC主席。

加密幣欺詐比率僅亞太跌 另一方面，一體化驗證平台Sumsub發布其《加密貨幣行業2025狀況報告》顯示，亞太地區持續打擊欺詐，引領全球，在2023至2024年期間成功使欺詐比率下降23%，為全球唯一一個加密貨幣欺詐比率下跌的地區。亞太地區加密貨幣平台的平均欺詐比率為2%，當中香港及新加坡更分別錄得低至1.1%和1.4%的欺詐比率，反映當地積極推出相關的監管條例，並有賴於防範詐騙技術進一步提升。

被喻為「數碼黃金」的加密幣圈在美國放鬆監管下融資活動有望轉活躍。近期表現同樣熱鬧的國際金價昨日則回吐，現貨金曾報每安士2,891美元，跌0.22%。