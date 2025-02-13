聯想股價創10年高 大行嗌買

聯想AI PC概念惹憧憬，獲大行唱好。

華泰證券研究報告指出，AI模型DeepSeek的出現，使得終端產品（如手機、PC等）算力的需求明顯增長，長遠看利好下游AI應用繁榮和商業化，AI PC有望帶動消費者再次換機，聯想作為全球PC龍頭有望受益，維持「買入」評級。摩根大通則認為，聯想旗下業務表現出色，料帶動上季業績表現有驚喜，評級維持「增持」，基於盈利平穩向上，目標價由12元上調至14元。

美超微下調收入預測 另邊廂，聯想的伺服器主機業務亦備受期待，皆因其競爭對手美超微電腦（Supermicro）剛更新了業績指引。美超微將截至今年6月底止的2025年財年收入預測，由原來介乎260億至300億美元，大幅下調到介乎235億至250億美元；卻同時提出2026財年（截至2026年6月底止一年）收入400億美元的樂觀預測。

美超微行政總裁梁見後亦表示，有信心今年稍後公司業績將會有良好表現，因為裝備英偉達（Nvidia）的高階AI晶片的伺服器通常需要用到液冷技術，而公司正正擅長這一技術。另外，美超微亦預計在本月稍後的期限前，提交經審核的財務報告。

同樣「鹹魚翻身」的還有英特爾（Intel），美市股價於周二漲6.07%，並於周三早段升5.38%。根據外國媒體對英特爾最新款Arrow Lake架構晶片Core Ultra 9 275HX的評測，發現在中央處理器（CPU）跑分測試中，顯著領先其對手超微半導體（AMD）的產品。