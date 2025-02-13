軟銀投資損手 上財季意外蝕187億
上月有份參與美國總統特朗普「星門計劃」的日本科技投資公司軟銀集團（SoftBank），上季意外轉蝕。公司公布，在截至去年12月底止的第三財政季度，錄得淨虧損3,691.65億日圓（約187億港元），市場原預期會有2,985.3億日圓盈利，而2023年同期的盈利高達9,500.04億日圓。季績由盈轉虧，主要是季內其所持有的主要投資股價下跌。
總結首3財季，軟銀錄得淨利潤6,361.54億日圓，按年虧轉盈。其中投資盈利2.17萬億日圓，包括投資於阿里巴巴(09988)的股份獲利9,029億日圓，投資於日本電訊公司T-Mobile的股份獲利7,519億日圓。
日食品價或續高漲
另外，公司多隻願景基金（SoftBank Vision Funds）首3季獲利2,680億日圓，包括於TikTok母公司字節跳動，以及主力服務南韓和台灣的電商Coupang的公允值上升。可是在日圓貶值的背景下，公司首3季錄得外匯損失2,519億日圓。
日圓匯價昨日表現偏軟，兌每美元曾挫0.72%，報153.56，經已連跌3日；每百日圓兌5.07港元。日本央行行長植田和男昨日出席國會會議時表示，深刻地意識到生鮮食品及其他日常購買商品價格上漲超過2%，已對民眾生活帶來負面影響。央行在制訂貨幣政策時，將考慮食品價格可能持續高漲並影響民眾的通脹預期。
他又指，這種由成本推動的通脹壓力可能會在2025年中逐漸減弱。然而，日本央行在衡量通脹是否能夠持續達到2%目標時，主要關注的是基礎通脹，即剔除燃料與生鮮食品等一次性因素的廣泛價格趨勢。
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